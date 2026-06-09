Frattesi via dall’Inter è quasi certo | l’Inter aspetta 25-30 milioni e la Premier League è in pole

L’Inter si prepara a cedere il centrocampista romano, che dovrebbe lasciare la squadra con una richiesta di circa 25-30 milioni di euro. La destinazione più probabile è la Premier League, dove il giocatore potrebbe trasferirsi già in questa sessione di mercato. La società considera insufficiente il rendimento del centrocampista durante la scorsa stagione e ha deciso di non puntare più su di lui. Se tutto andrà come previsto, sarà l’ultima estate di Frattesi in nerazzurro.

Salvo colpi di scena, questa sarà l’ultima estate di Davide Frattesi all’ Inter. Il centrocampista romano ha vissuto una stagione da comprimario, con pochissimo spazio e un rendimento negli spezzoni giocati giudicato insufficiente dalla società. Il quadro è già disegnato: l’addio appare quasi certo, ma l’Inter non è disposta a svendere. La valutazione del cartellino si attesta tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra che al momento nessuna delle squadre interessate sembra propensa a mettere sul tavolo. Ed è proprio per questo che la destinazione più probabile per Frattesi potrebbe non essere la Serie A. In Italia ci sono Roma, Napoli, Juve e Atalanta: ma nessuna vuole arrivare a quella cifra. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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ACCORDO FINALE DI MERCATO ALLINTER! ROMANO CONFERMATO SUBITO. FRATTESI ESCE E ARRIVA UN STRANIERO

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