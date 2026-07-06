L'Inter sta per finalizzare l'acquisto di Anan Khalaili, con un accordo già raggiunto con il giocatore per un contratto di cinque anni. I dettagli principali sono stati definiti con il club belga, il Gilloise, ma manca ancora l'ultimo via libera. L'operazione è considerata vicina alla conclusione, con solo l'autorizzazione finale da parte del club belga ancora da ottenere.

di Alberto Petrosilli Operazione vicinissima alla chiusura: contratto di cinque anni per Khalaili, definiti quasi tutti i dettagli con il Gilloise. L’ Inter è sempre più vicina ad assicurarsi Anan Khalaili. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club nerazzurro ha ormai raggiunto un accordo totale con il calciatore, mentre anche la trattativa con l’ Union Saint-Gilloise è arrivata alle battute finali. Per l’esterno classe 2004 è pronto un contratto quinquennale, con un ingaggio destinato a crescere nel corso delle stagioni e che partirà da 2 milioni di euro netti all’anno. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Accordo totale con il giocatore: trattativa ai dettagli con il club belga. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Khalaili a un passo dall’Inter: accordo totale con il giocatore, manca solo l’ultimo via libera con il Gilloise

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

KHALAILI: CHIUSURA O PERICOLO COMORETROSCENA DE VRIJCHALOBAH E DUE ALTERNATIVE

Notizie e thread social correlati

Khalaili-Inter, l’Union Saint-Gilloise rifiuta 20 milioni: ne chiede 30. E il Napoli, che aveva l’accordo col giocatore, resta a guardareL'Inter ha offerto 20 milioni di euro per l'acquisto dell’esterno israeliano, ma l’Union Saint-Gilloise ha rifiutato, chiedendo 30 milioni.

L'Inter ha scelto Khalaili: vicino l'accordo con l'Union Saint-Gilloise, è lui l'erede di DumfriesL'Inter sta per concludere un accordo con l'Union Saint-Gilloise per il trasferimento di Anan Khalaili, considerato l'erede di Denzel Dumfries.

Temi più discussi: Khalaili fa un altro passo verso l’Inter: ecco perché. E fissate le visite mediche per Provedel; Khalaili, Chalobah e Jones: all'Inter piacciono ma non sono facili; Calciomercato Inter, l'affare Khalaili entra nel vivo? Il sorpasso sul Napoli e i dettagli della trattativa; MERCATO. Gila verso il Milan, Khalaili all’Inter: il Napoli non partecipa ad aste.

Khalaili a un passo dall’Inter: accordo totale con il giocatore, manca solo l’ultimo via libera con il GilloiseL’Inter è sempre più vicina ad assicurarsi Anan Khalaili. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club nerazzurro ha ormai raggiunto un accordo totale con il calciatore, mentre anche la trattativa ... msn.com

Khalaili sempre più vicino all'Inter: accordo a un passo per l'esterno israeliano! #Inter #Khalaili #Calciomercato x.com

Inter-Khalaili, accordo a un passo: l'esterno spinge per MilanoLe dinamiche del calciomercato sanno modificare i piani estivi delle squadre e la gestione dei singoli atleti, come dimostra il caso di Anan ... msn.com