La Principessa del Galles è attesa a Reggio Emilia il 13 e il 14 maggio per il suo primo viaggio ufficiale in Italia dopo un periodo di malattia. Durante la visita, incontrerà rappresentanti di Reggio Children, un centro dedicato all’educazione. Il Presidente Francesco Profumo ha definito l’evento come “un momento altamente simbolico”. La visita si inserisce in un percorso di incontri istituzionali e culturali nel paese.

Kate Middleton è attesa a Reggio Emilia il 13 e il 14 maggio. La Principessa del Galles ha deciso di intraprendere il suo primo viaggio all’estero in Italia, dopo la malattia, per conoscere personalmente il modello educativo del prestigioso Reggio Children. La visita è stata espressamente voluta da Kate e fa parte di una missione di alto livello per esplorare i principali approcci internazionali a sostegno dei bambini piccoli e di coloro — educatori, insegnanti e adulti — che sono in relazione con loro. Il Reggio Children infatti è un centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton in Italia, il Presidente Francesco Profumo: “Un momento altamente simbolico”

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