Juventus spunta Allegri per Bremer | c’è un problema per il Napoli | CM

L'ex allenatore della Juventus, ora alla guida di un altro club, ha chiesto alla dirigenza bianconera il centrale brasiliano Bremer. La Juventus ha inviato una richiesta ufficiale per il giocatore, cercando di accelerare le trattative. Nel frattempo, la società sta lavorando anche su altri obiettivi di mercato, tra cui Muharemovic per rafforzare la difesa. La situazione potrebbe influenzare le strategie di mercato del Napoli e della Juventus nelle prossime settimane.

L’ex bianconero e nuovo allenatore del Napoli bussa alla Continassa per il centrale brasiliano: la richiesta della ‘Vecchia Signora’ La Juventus sta cercando di stingere i tempi per diversi obiettivi di mercato e tra questi c’è sicuramente Muharemovic per rinforzare la difesa di Luciano Spalletti. Bremer nel mirino del Napoli (Ansa) – Calciomercato.it Il nazionale bosniaco, appena eliminato con la sua nazionale al Mondiale, è un profilo che piace molto al tecnico di Certaldo e anche al nuovo Ceo Carnevali che lo ha avuto al Sassuolo. Per Muharemovic si tratterebbe di un ritorno sotto la Mole, con la Juve che può sfruttare il 50% della rivendita nella trattativa con il sodalizio emiliano. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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