La Juventus ha iniziato i contatti con il procuratore di Nicolò Zaniolo, Claudio Vigorelli. La società considera il trequartista del 1999 come una possibile alternativa a Brahim Diaz, nel caso in cui la trattativa con il Real Madrid si protragga fino alla chiusura del mercato. La discussione tra le parti è ancora in fase iniziale e riguarda principalmente la disponibilità dell’attaccante a trasferirsi in prestito.

La Juventus ha avviato i primi contatti con Claudio Vigorelli, procuratore di Nicolò Zaniolo, individuando nel trequartista classe '99 la principale alternativa a Brahim Diaz qualora la trattativa con il Real Madrid dovesse prolungarsi fino agli ultimi giorni di mercato., I dirigenti bianconeri Giovanni Carnevali e Marco Ottolini intendono sfruttare il muro contro muro tra il calciatore e l'Udinese, con le parti distanti sull'adeguamento dell'ingaggio a 2 milioni di euro a stagione promesso da un vecchio accordo verbale e non formalizzato dal club friulano, che ha comunque riscattato il cartellino dal Galatasaray per 5 milioni mantenendo il 50% sulla futura rivendita. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Juve su Zaniolo, avviati i contatti col procuratore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juve, Muharemovic sempre più vicino: avviati i contatti col SassuoloLa Juventus ha avviato i contatti con il Sassuolo per acquistare Tarik Muharemovic.

Juve su Bernardo Silva, contatti avviati: Champions e ingaggio gli ostacoliLa Juventus ha iniziato le trattative per acquistare Bernardo Silva, cercando di rafforzare la squadra sotto la guida di Luciano Spalletti.

Temi più discussi: Zaniolo-Udinese, rinnovo in salita: la Juventus osserva, Lazio e Como alla finestra; Calciomercato Juventus h24 - Stallo Zaniolo-Udinese. Juve in pole per Kessié. Ancora distanza per Kolo Muani. Idea Stones. B.Diaz si allontana....; Juve, Miretti può portare Zaniolo: Casadò proposto al Milan, Inter-Carboni ai saluti; Zaniolo: il duello tra Juventus, Como e Udinese.

Pagina 4 | Tensione Zaniolo, la Juve ora chiama e aspetta: spuntano due contropartiteL’azzurro resta fra quelli tenuti d’occhio, è ai ferri corti con i friulani. Carnevali segue la vicenda per tentare l’assalto ... tuttosport.com

Tensione Zaniolo, la Juve ora chiama e aspetta: spuntano due contropartiteL’azzurro resta fra quelli tenuti d’occhio, è ai ferri corti con i friulani. Carnevali segue la vicenda per tentare l’assalto ... tuttosport.com