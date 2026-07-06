Juve dilemma in porta | Di Gregorio in uscita Vicario sorpassa Martinez

La Juventus deve decidere sul futuro dei portieri. Di Gregorio è in uscita, mentre Vicario ha superato Martinez nelle preferenze. La società sta valutando le opzioni per rinforzare la posizione tra i pali. La situazione si sbloccherà nei prossimi giorni, con possibili sviluppi sui trasferimenti e le trattative in corso. La scelta sarà determinata dalla volontà del club e dalle offerte ricevute dai vari candidati.

Torino, 6 luglio 2026 – Un intrigo in porta che la Juventus dovrà presto risolvere. Le dichiarazioni di qualche giorno fa dell’agente di Michele Di Gregorio hanno fatto discutere, tanto che lo stesso giocatore ha deciso di prenderne le distanze, almeno per rispetto verso i suoi attuali compagni, ma il futuro resta incerto e la cessione ancora oggi appare probabile. Spalletti e Carnevali vogliono cambiare tra i pali ma è sempre il mercato ad aprire scenari nuovi o vecchi. Se fino a pochi giorni fa Emiliano "Dibu" Martinez sembrava il principale candidato a raccogliere l'eredità del numero uno juventino, oggi le quotazioni dell'argentino sono in calo, mentre cresce con forza la candidatura di Guglielmo Vicario. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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