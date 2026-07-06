Jonas Vingegaard ha perso la maglia gialla alla fine della terza tappa del Tour de France, ma ha dichiarato di essere soddisfatto, ritenendo che essere alla pari con gli avversari sia positivo per la sua squadra. Il ciclista danese ha aggiunto di aspettarsi di recuperare nelle prossime tappe. La corsa prosegue con Vingegaard che rimane tra i favoriti per la vittoria finale.

Jonas Vingegaard ha perso la maglia gialla al termine della terza tappa del Tour de France, ma il danese comunque guarda con ottimismo alle prossime giornate. Oggi sicuramente Tadej Pogacar è stato superiore alla concorrenza, ma era un arrivo perfetto per le caratteristiche dello sloveno, che è scattato nel finale, arrivando a braccia alzate a Les Angles con due secondi di vantaggio proprio sul capitano della Visma Lease a Bike, che è riuscito comunque a prendersi la seconda piazza. Il danese ha commentato così ai microfoni di TV2 Sport al termine della tappa: “ Alla fine è stata una tappa piuttosto dura, ma credo che ce la siamo cavata bene e che ci siamo difesi bene. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard: “Ci aspettavamo di essere indietro a questo punto. Siamo pari ed è buono per noi”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jonas Vingegaard has kept a few souvenirs to remind him of the Giro victory

Notizie e thread social correlati

Garlasco, parla Marco Poggi: «Dagli inquirenti ci aspettavamo rispetto, siamo stati messi da parte. La morte di Chiara riguarda prima di tutto noi» – Il videoMarco Poggi, 38 anni, ha commentato la sua situazione, affermando di aver atteso rispetto dagli inquirenti, ma di essere stato trascurato.

Jonas Vingegaard sorpreso: “Non mi aspettavo questo scenario. Domani vorrei vincere…”Jonas Vingegaard si è detto sorpreso dalla situazione attuale, affermando di non aver previsto questo scenario e di voler tentare di vincere la tappa...

Temi più discussi: La prima maglia gialla è di Jonas Vingegaard! Alla Visma la cronometro a squadre, Pogacar dietro Ganna; EVENEPOEL. RISULTATO CHE CI ASPETTAVAMO, CONTA SOLO ESSERE VICINO AI PRIMI; Del Toro: Avevamo un piano per Tadej, ma alla fine...; Paul Seixas: Ci aspettavamo distacchi, non vedo l’ora che arrivino le montagne.

Jonas Vingegaard: Ci aspettavamo di essere indietro a questo punto. Siamo pari ed è buono per noiJonas Vingegaard ha perso la maglia gialla al termine della terza tappa del Tour de France, ma il danese comunque guarda con ottimismo alle prossime ... oasport.it

VINGEGAARD. NON ERA LA MIA TAPPA, QUINDI SONO FELICE DI ESSERE ANCORA IN GIALLOLa maglia gialla resta sulle spalle di Jonas Vingegaard, ma la seconda tappa del Tour de France ha lasciato un messaggio molto chiaro: la UAE Team Emirates-XRG ha più di una carta da giocare. Sul trag ... tuttobiciweb.it