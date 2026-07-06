Jannik Sinner non ha ancora ceduto un set in questa fase del torneo, mentre il giapponese Shintaro Mochizuki, partito dalle qualificazioni, è arrivato fino agli ottavi di finale. Mochizuki, giocatore dal stile molto diverso da quello tradizionale, ha dimostrato grande efficacia. Sinner ha dichiarato di cercare di controllare ciò che può, lasciando agli altri la risoluzione dei problemi.

Jannik Sinner continua a non cedere più set, almeno per il momento. E la stessa sorte tocca anche a Shintaro Mochizuki, il giapponese dal gioco lontanissimo dai canoni abituali eppure incredibilmente efficace che dalle qualificazioni è riuscito a spingersi fino agli ottavi di finale. L’immagine che parla più di tutte è una: Centre Court in piedi ad apprezzare lo spettacolo serale, Sinner in piedi ad applaudire Mochizuki, il quale s’inchina di fronte agli accorsi. Queste le prime parole di Jannik in conferenza stampa: “ Match difficile. Non ci ho mai giocato contro. Grande torneo da parte sua, giocatore davvero di alto livello. Molto contento della performance di oggi “. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner: “Tento di controllare quello che posso. Il resto è risolvere il problema”

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