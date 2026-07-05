Sinner-Mochizuki oggi a Wimbledon a che ora gioca Jannik e dove vederlo in TV e streaming
Jannik Sinner sfida oggi Mochizuki negli ottavi di Wimbledon, con il match che inizia alle 19. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky. La partita si svolge sui campi di erba del torneo britannico, con Sinner che cerca di avanzare ulteriormente nel tabellone. La sfida tra i due tennisti si gioca in un momento importante del torneo.
Jannik Sinner affronta oggi il giapponese Mochizuki negli ottavi di Wimbledon. L'incontro si giocherà dalle 19, diretta su Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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SINNER A WIMBLEDON TABELLONE CLAMOROSO VERSO LA FINALE
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