Durante un evento universitario allo Iulm di Milano, uno chef noto per le sue battute ha commentato la rettrice, dicendo che era “interessata ma impegnatissima, se n’è andata”. Subito dopo, la rettrice ha sospeso gli incontri della docente Cavaleri, che era sul palco con lo chef. L’appuntamento era dedicato all’antropologia del cibo ed era organizzato dalla docente bresciana.

Era un incontro di prestigio in università, allo Iulm di Milano, organizzato dalla docente bresciana Annalisa Cavaleri (insegna antropologia del cibo alla Iulm dal 2019 e è direttrice di Luxury Food Magazine) con Massimo Bottura, lo chef italiano più famoso al mondo, primo ospite - il 14 aprile scorso - della rassegna "Luxury food talk", una rassegna dedicata ai protagonisti della cucina e della cultura alimentare. Il ciclo prevedeva la partecipazione di nomi noti del settore: oltre a Bottura, anche Davide Oldani, Antonino Cannavacciuolo, Alessandro Borghese, Franco Pepe e Riccardo Monco, tutti coinvolti a titolo gratuito. Ma, dopo... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Iulm, Bottura fa una battuta sulla rettrice Garavaglia («Interessata ma impegnatissima, se n'è andata...») e lei sospende gli incontri della docente Cavaleri, con lui sul palco

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