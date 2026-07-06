Lo Showrunner di Lost e il Premio Oscar per 12 Anni Schiavo si incontrano alll’Italian Global Series

Due noti professionisti dell’industria audiovisiva si sono incontrati all’Italian Global Series per discutere della loro carriera e dei ricordi legati al settore. Durante l’incontro, hanno condiviso dettagli sul loro lavoro e sulle esperienze più significative vissute nel corso degli anni. L’evento ha visto la partecipazione di una figura nota come showrunner di una serie televisiva molto popolare e di un regista premiato con un Oscar.

Da poco si è tenuto un grande incontro tra due delle penne migliori dell’industri audiovisiva, raccontando per filo per segno il loro mestiere e i loro migliori ricordi legati ad esso. Una sala gremita ha accolto sabato 4 luglio al Cinema Fulgor di Rimini Carlton Cuse, lo showrunner di Lost e di altre serie di successo come Bates Motel e Jack Ryan, e lo scrittore e sceneggiatore John Ridley, vincitore del Premio Oscar per 12 anni schiavo, in Conversazione con il direttore dell’Italian Global Series 2026 Marco Spagnoli. “ Lost in Fellini ” è stato il suggestivo titolo dell’evento, nato come una riflessione sull’immaginario di Federico Fellini e sulla sua influenza nel racconto seriale contemporaneo e in particolare su Lost. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Italian Global Series 2026 Cannes Presentation

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