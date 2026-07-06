L’Italia Under 19 è stata eliminata dagli Europei dopo aver perso contro l’Ucraina nella fase a gironi. La sconfitta ha deciso l’uscita dalla competizione, lasciando aperta la possibilità di affrontare ora la Danimarca. La squadra italiana non è riuscita a qualificarsi per le fasi successive del torneo. La partita contro l’Ucraina si è conclusa con un risultato sfavorevole, determinando l’eliminazione.

Italia Under 19, eliminazione amara nel girone dopo la sconfitta contro l’Ucraina: ora la sfida contro la Danimarca. L’ Italia Under 19 saluta gli Europei al termine della fase a gironi. Per gli Azzurrini di Alberto Bollini è stata decisiva la sconfitta contro l’ Ucraina, maturata dopo il gol di Olychenko nel primo tempo. Un risultato che, unito alla contemporanea vittoria della Croazia per 3-0 sulla Serbia, ha condannato la Nazionale italiana all’eliminazione. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano L’ Italia chiude il girone con 4 punti, gli stessi della Croazia, grazie alla vittoria contro la Serbia e al pareggio nello scontro diretto proprio con i croati. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Italia Under 19 fuori dagli Europei: decisiva la sconfitta contro l’Ucraina

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Hifi - l' italiano il piu indebitato d' Europa, secondo al mondo dopo lo statunitense

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Italia-Ucraina oggi agli Europei Under 19, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partitaL’Italia Under 19 affronta oggi alle 17 l’ultima partita del girone agli Europei, contro l’Ucraina.

Doppia beffa per l'Italia U19: va ko contro l'Ucraina, è terza e 'saluta' gli EuropeiL’Italia Under 19 è stata sconfitta 1-0 dall’Ucraina e si è piazzata terza nel girone, escludendosi così dalla fase finale degli Europei in Galles.

Temi più discussi: Italia ko con l'Ucraina agli Europei Under 19: per i Mondiali Under 20 c'è solo lo spareggio con la Danimarca; Azzurrini contro l’Ucraina per semifinali e pass mondiale. Bollini: Non faremo calcoli; Il 2009 della Roma nell’Italia Under 19: 3 gol in azzurro e ora la Serbia; Europei Junior: Annachiara Allara conquista la finale a Barcellona.

#EuropeiU19, disfatta #Italia! Sconfitta per 1-0 contro l' #Ucraina e fuori ai gironi x.com

L'Italia Under 19 si butta via: perde con l'Ucraina già qualificata e viene eliminata dall'EuropeoAgli azzurrini di Bollini (con Liberali, non al meglio, in panchina per 90') sarebbe bastato un punto per accedere alle semifinali. Passa la Croazia grazie al maggior numero di gol segnati dopo il 3-0 ... gazzetta.it

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