A Teheran si è svolto il corteo funebre per la Guida Suprema iraniana, deceduto il 28 febbraio in un attacco aereo attribuito a Israele e Stati Uniti. La bara, coperta dalla bandiera nazionale, è stata portata tra la folla di fedeli che ha partecipato all’evento. La cerimonia ha visto la presenza di numerosi cittadini che hanno reso omaggio al leader.

È iniziato a Teheran il corteo funebre per la Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio in un attacco aereo di Israele e Stati Uniti. La bara, avvolta nella bandiera iraniana, è stata trasportata tra ali di folla che hanno reso omaggio al leader. Al termine di un percorso di circa 12 ore, le spoglie raggiungeranno l’aeroporto di Mehrabad per essere trasferite in diverse città dell’Iran e nel vicino Iraq. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Lapresse.it - Iran, la bara di Ali Khamenei tra la folla di fedeli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Iran's Late Supreme Leader Ali Khamenei To Be Buried July 9 | WION Shorts

Notizie e thread social correlati

Iran, esposta la bara di Ali Khamenei nella Grande moschea di Teheran. Delegazioni da più di 100 paesi per i funerali dell’ayatollahLe bare dell’ayatollah Ali Khamenei e di alcuni membri della sua famiglia sono state portate nella Grande Moschea dell’Imam Khomeini, dove saranno...

Iran, folla immensa nel secondo giorno dei funerali di Ali KhameneiA Teheran, migliaia di persone hanno partecipato alle preghiere funebri per l’ayatollah Ali Khamenei, nel secondo giorno di cerimonie che dureranno...

Temi più discussi: Iran, esposta la bara di Ali Khamenei in vista dei funerali a Teheran. FOTO; Il primo giorno del funerale di Ali Khamenei; Il lungo addio all'Ayatollah Khamenei, la prova di forza dell'Iran; Teheran, tutto pronto per i funerali di Alì Khamenei.

#IRAN Le 5 bare contengono: 1. L'ayatollah Ali Khamenei (la bara in alto, con un turbante nero posto sopra). 2. Boshra Khamenei (sua figlia). 3. Zahra Haddad-Adel (sua nuora). 4. Mesbah Bagheri Kani (suo genero). 5. Zahra Mohammadi Golpayegani ( x.com

L'Iran svela la bara del defunto Leader Supremo Ayatollah Ali Khamenei davanti a piangenti in lutto a Teheran, dando inizio ai giorni di funerale. reddit

A Teheran il feretro di Ali Khamenei portato tra la folla in stradaMigliaia di persone in lutto si sono radunate a Teheran mentre l’Iran dava il via alle cerimonie funebri per il defunto leader supremo ayatollah Ali Khamenei. View on euronews ... msn.com

Video. A Teheran il feretro di Ali Khamenei portato tra la folla in stradaVideo. Migliaia di persone in lutto si sono radunate a Teheran mentre l’Iran dava il via alle cerimonie funebri per il defunto leader supremo ayatollah Ali Khamenei. it.euronews.com