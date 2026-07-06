In Iran, si sono svolte le cerimonie funebri per l'ex leader Ali Khamenei, con una sfilata della bara tra la folla di Teheran. Durante la processione, alcuni partecipanti hanno esposto slogan contro gli Stati Uniti e Israele e hanno chiesto vendetta. Khamenei è morto il 28 febbraio durante attacchi israeliani-americani. La salma è stata portata in strada, dove decine di cittadini hanno assistito alla cerimonia.

Sono iniziate in Iran le cerimonie funebri per l'ex leader Ali Khamenei. Oggi la sfilata della salma tra la folla di Teheran. Il popolo chiede vendetta e si scaglia contro Trump L’Iran si appresta a dare l’ultimo saluto all’ex leader Ali Khamenei, deceduto durante gli attacchi israeliani-americani del28 febbraio. Sono iniziate le cerimonie funebri a Teheran: la sua salma e quelle dei suoi familiari sfilano sui veicoli tra la folla. Sono milioni le persone che partecipano alcorteosventolando bandiere rosse e dell’Hezbollah libanese. Non mancanostriscioni e cartellicon l’immagine del defunto leader e del suo successoreMojtaba Khamenei. Tutta la popolazione è invitata a partecipare pacificamente al corteo, le autorità competenti e la televisione di Stato hanno messo in guardia la popolazione dal rischio di possibili incidenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Iran, bara di Khamenei sfila tra la folla: ‘Morte a Usa e Israele’

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Former Iran Leader Ali Khamenei Coffin Unveiled As Tehran Prepares For Mass Processions | N18G

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Iran, iniziati i funerali di Khamenei. Slogan anti Usa e Israele davanti alla bara a Teheran: news in direttaA Teheran sono iniziate le cerimonie funebri per l'Ayatollah Ali Khamenei, morto il 28 febbraio in un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele.

Iran, la bara di Ali Khamenei tra la folla di fedeliA Teheran si è svolto il corteo funebre per la Guida Suprema iraniana, deceduto il 28 febbraio in un attacco aereo attribuito a Israele e Stati Uniti.

Temi più discussi: Iran, esposta la bara di Ali Khamenei in vista dei funerali a Teheran. FOTO; Il lungo addio all'Ayatollah Khamenei, la prova di forza dell'Iran; Per l’Iran il funerale di Ali Khamenei è una dimostrazione di forza; Il lungo addio di Khamenei, così l’Iran si prende la scena.

#IRAN Le 5 bare contengono: 1. L'ayatollah Ali Khamenei (la bara in alto, con un turbante nero posto sopra). 2. Boshra Khamenei (sua figlia). 3. Zahra Haddad-Adel (sua nuora). 4. Mesbah Bagheri Kani (suo genero). 5. Zahra Mohammadi Golpayegani ( x.com

L'Iran svela la bara del defunto Leader Supremo Ayatollah Ali Khamenei davanti a piangenti in lutto a Teheran, dando inizio ai giorni di funerale. reddit

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