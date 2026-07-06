Il caso di Garlasco torna all’attenzione pubblica con nuove indagini e consulenze, quasi vent’anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Una confessione fa emergere una relazione tra i due protagonisti, e si riferisce a un’ulteriore affermazione: due giorni prima dell’omicidio, sarebbe stata fatta una dichiarazione di aver avuto un rapporto sessuale. La vicenda giudiziaria prosegue con scambi tra accusa e difesa, mantenendo vivo l’interesse sulla vicenda.

Il delitto di Garlasco è tornato, ancora una volta, al centro della scena: nuove attività investigative, consulenze e botta e risposta tra accusa e difesa rimettono in movimento una storia che, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continua a far discutere. E quando il presente spinge, il passato risponde: ogni dettaglio del fascicolo viene riletto con attenzione, come se tra le righe potesse esserci ancora qualcosa da capire. In questo clima, a catalizzare l’attenzione sono anche i documenti “di allora”: verbali, testimonianze, interrogatori. Pezzi di memoria giudiziaria che oggi tornano a fare rumore, soprattutto quando toccano la sfera più privata della vittima e di chi le era accanto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - “Io e Chiara abbiamo fatto l’amore”. Garlasco, confessione e storia da riscrivere: “Due giorni dopo è stata uccisa”

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Garlasco, la difesa di Stasi: Analizzare il computer di Chiara Poggi, non quello di Stasi

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“Quando abbiamo fatto l’amore io e Chiara”. Garlasco, quelle dichiarazioni nei verbali dell’interrogatorioDurante un interrogatorio, sono state fatte dichiarazioni riguardanti un rapporto intimo tra le persone coinvolte.

"Chiara Poggi uccisa da due persone": l'analisi dinamica riscrive la storiaDiciannove anni dopo il delitto, l'analisi dinamica suggerisce che Chiara Poggi sia stata uccisa da due persone.

Temi più discussi: Guido e Francesca, i genitori di Paola e Chiara (che hanno sempre tifato per la pace tra le sorelle); A proposito di remigrazione e rimpatri…; Il caso Rutte - Italia. Intervista a Roberto Bagnasco (26.06.2026); Fatima e la maturità a Roma: I Talebani uccisero mio padre. Qui ho ricominciato a vivere.

Garlasco, il primo interrogatorio di Stasi: Io e Chiara abbiamo fatto l’amore la notte tra il 10 e l’11 agosto. Nessun litigio, solo piccoli screziNulla faceva pensare a litigi avvenuti tra Chiara Poggi e Alberto Stasi nei giorni precedenti l’omicidio del 13 agosto e i rapporti tra i due – anche fisici – non vivevano alcun periodo di appannament ... msn.com

Qualcuno ha parlato dello scempio del fatto che i Moretti volevano riaprire un nuovo locale; io dico che la presunzione di innocenza c'è sempre, ma c'è anche un limite alla decenza. Lo ha detto Andrea Costanzo, padre di Chiara, una delle vittime dell'inc x.com

Marco Poggi Né io, né i miei amici abbiamo visto i filmati intimi di Chiara Marco Poggi Né io, né i miei amici abbiamo visto i filmati intimi di ChiaraSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it