Io e Chiara abbiamo fatto l’amore Garlasco confessione e storia da riscrivere | Due giorni dopo è stata uccisa

Da thesocialpost.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il caso di Garlasco torna all’attenzione pubblica con nuove indagini e consulenze, quasi vent’anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Una confessione fa emergere una relazione tra i due protagonisti, e si riferisce a un’ulteriore affermazione: due giorni prima dell’omicidio, sarebbe stata fatta una dichiarazione di aver avuto un rapporto sessuale. La vicenda giudiziaria prosegue con scambi tra accusa e difesa, mantenendo vivo l’interesse sulla vicenda.

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Il delitto di Garlasco è tornato, ancora una volta, al centro della scena: nuove attività investigative, consulenze e botta e risposta tra accusa e difesa rimettono in movimento una storia che, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continua a far discutere. E quando il presente spinge, il passato risponde: ogni dettaglio del fascicolo viene riletto con attenzione, come se tra le righe potesse esserci ancora qualcosa da capire. In questo clima, a catalizzare l’attenzione sono anche i documenti “di allora”: verbali, testimonianze, interrogatori. Pezzi di memoria giudiziaria che oggi tornano a fare rumore, soprattutto quando toccano la sfera più privata della vittima e di chi le era accanto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Marco Poggi Né io, né i miei amici abbiamo visto i filmati intimi di Chiara Marco Poggi Né io, né i miei amici abbiamo visto i filmati intimi di ChiaraSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it

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