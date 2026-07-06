Intervista col vampiro la costumista svela i segreti dietro il guardaroba di The Vampire Lestat

Da movieplayer.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La costumista di The Vampire Lestat ha rivelato che ogni dettaglio dei costumi è studiato per rappresentare aspetti del personaggio, con tessuti, accessori e abiti scelti per suggerire elementi della sua personalità e del suo passato. I costumi sono stati creati per comunicare indirettamente informazioni sulla storia senza parole, utilizzando simboli e riferimenti nascosti. La progettazione ha coinvolto una selezione accurata di materiali e dettagli che arricchiscono la narrazione visiva della serie.

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I costumi raccontano una storia ancora prima che un personaggio pronunci la sua prima battuta. In The Vampire Lestat, ogni giacca, anello o tessuto contribuisce a definire il nuovo capitolo della serie, trasformando il guardaroba in uno strumento narrativo ricco di riferimenti nascosti. La terza stagione di Intervista col vampiro, ribattezzata The Vampire Lestat, cambia radicalmente anche dal punto di vista estetico. La costume designer Lex Wood racconta come è nato il look da rockstar di Lestat, gli omaggi nascosti ai romanzi di Anne Rice e i dettagli che anticipano l'evoluzione dei protagonisti. Un Lestat lontano dagli stereotipi del vampiro Con il passaggio alla terza stagione cambia anche il punto di vista del racconto e, di conseguenza, cambia il linguaggio visivo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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