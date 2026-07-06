intervista col vampiro la costumista svela i segreti dietro il guardaroba di the vampire lestat

Notizia in breve

La costumista di The Vampire Lestat ha rivelato che ogni dettaglio dei costumi è studiato per rappresentare aspetti del personaggio, con tessuti, accessori e abiti scelti per suggerire elementi della sua personalità e del suo passato. I costumi sono stati creati per comunicare indirettamente informazioni sulla storia senza parole, utilizzando simboli e riferimenti nascosti. La progettazione ha coinvolto una selezione accurata di materiali e dettagli che arricchiscono la narrazione visiva della serie.