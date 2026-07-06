Inter il Nottingham Forest insiste per Frattesi | il centrocampista aspetta la Juventus

Da internews24.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Nottingham Forest insiste per acquistare il centrocampista, che al momento attende una decisione dalla Juventus. L’ex Sassuolo sta valutando l’offerta, mentre i bianconeri devono ancora completare alcune cessioni per poter procedere con l’operazione. L’Inter sta seguendo la situazione, ma al momento non ci sono sviluppi ufficiali. La trattativa resta in stand-by, con il giocatore che aspetta eventuali sviluppi sul suo futuro.

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di Alberto Petrosilli L’ex Sassuolo prende tempo: i bianconeri restano alla finestra, ma prima serviranno alcune cessioni per l’affondo su Frattesi. Il futuro di Davide Frattesi continua a essere uno dei temi più caldi del mercato dell’Inter. Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Cilli, sul centrocampista nerazzurro resta vivo il forte interesse del Nottingham Forest, deciso a provarci per portarlo in Premier League. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Al momento, però, il giocatore non avrebbe ancora aperto definitivamente alla destinazione inglese. Frattesi, infatti, preferirebbe attendere l’evolversi del mercato per capire se possa concretizzarsi un’altra possibilità. 🔗 Leggi su Internews24.com

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