Inter il Nottingham Forest insiste per Frattesi | il centrocampista aspetta la Juventus

Notizia in breve

Il Nottingham Forest insiste per acquistare il centrocampista, che al momento attende una decisione dalla Juventus. L’ex Sassuolo sta valutando l’offerta, mentre i bianconeri devono ancora completare alcune cessioni per poter procedere con l’operazione. L’Inter sta seguendo la situazione, ma al momento non ci sono sviluppi ufficiali. La trattativa resta in stand-by, con il giocatore che aspetta eventuali sviluppi sul suo futuro.