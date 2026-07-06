Intelligenza artificiale e lavoro in Europa | in Italia il 16% delle professioni rischia l’automazione il report OpenAI rassicura gli insegnanti

Il 16% delle professioni in Italia potrebbe essere automatizzato a causa dell’intelligenza artificiale. Un report di OpenAI rassicura gli insegnanti, ma non fornisce date precise sui tempi di implementazione. Le aziende stanno valutando l’introduzione di sistemi di IA nei processi lavorativi, sollevando preoccupazioni sulla sostituzione di alcune figure professionali. La discussione riguarda principalmente le modalità di integrazione e le eventuali ricadute occupazionali.

Inutile girarci intorno: l’arrivo dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro solleva interrogativi pratici riguardanti le occupazioni e le tempistiche di adozione. Ci sono professioni che verranno messe a rischio, nell’immediato o nel lungo periodo? A fornire risposte basate sui dati attuali è la divisione Economic Research di OpenAI, che ha pubblicato a giugno 2026 uno studio intitolato The AI jobs transition framework for the EU. La ricerca analizza l’esposizione all’innovazione tecnologica di 2.609 professioni europee catalogate nel sistema ESCO, confrontandole con le dinamiche istituzionali e sociali del Vecchio Continente. L’analisi divide il mercato del lavoro in quattro categorie distinte. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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