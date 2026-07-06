Durante il match tra Norvegia e Brasile al MetLife Stadium di New York-New Jersey, i principi norvegesi Ingrid Alexandra e Sverre Magnus hanno assistito alla partita insieme al padre di Erling Haaland. La presenza dei membri della famiglia reale si è verificata sugli spalti, dove erano anche presenti altri tifosi. La partita si è conclusa con la vittoria della Norvegia contro il Brasile.

Sugli spalti del MetLife Stadium di New York-New Jersey c'erano anche due tifosi speciali della Norvegia per il match contro il Brasile. Accanto al papà del trascinatore Erling Haaland, c'erano i principi norvegesi Ingrid Alexandra e Sverre Magnus. Al gol dell'attaccante del Manchester City i due fratelli sono saltati in piedi, festeggiando con grande entusiasmo, abbracciandosi, il tutto sotto l'occhio attento delle telecamere. La gioia dei due giovanissimi principi ha subito fatto il giro del mondo, rimbalzando da un profilo social all'altro. Nelle immagini si vedono i due principi esultare, come qualsiasi altro tifoso, lasciandosi andare alla gioia per il prestigioso risultato della loro squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ingrid e Sverre, la festa incontenibile dei principi di Norvegia dopo la vittoria col Brasile

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Sverre e Ingrid sugli spalti #FIFAWorldCup x.com

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