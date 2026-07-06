Durante i minuti finali di Messico-Inghilterra, ottavo di finale dei Mondiali, si è verificato un infortunio a Santiago Giménez. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Inghilterra per 3-2. La diagnosi preliminare, comunicata dal Messico, riguarda un problema fisico del giocatore. La partita si è disputata allo stadio ‘Azteca’ di Città del Messico.

Nella notte italiana, durante i minuti finali di Messico-Inghilterra – spettacolare ottavo di finale dei Mondiali terminato 2-3 per gli inglesi guidati da Thomas Tuchel nella cornice dello stadio 'Azteca' di Città del Messico – si è infortunato, come vi abbiamo raccontato approfonditamente questa mattina, Santiago Giménez. Un duro colpo per l'attaccante di proprietà del Milan e per la sua Nazionale, eliminata definitivamente dalla kermesse iridata. La dinamica dello stop e le parole del CT Javier Aguirre. Il 'Bebote', che era subentrato al 61' al posto di Gilberto Mora sul punteggio di 1-3 a favore della Nazionale dei 'Tre Leoni', è stato costretto a restare a bordo campo durante il vano forcing finale del 'Tricolor'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Infortunio Giménez, emerge una prima diagnosi dal Messico. E il Milan trema

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