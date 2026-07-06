indycar dixon e rosenqvist raggiungono mclaren nel 2027

Scott Dixon e Felix Rosenqvist correranno con Arrow McLaren nella stagione 2027 della NTT IndyCar Series. La notizia circolava già da tempo, ma ora è stata confermata ufficialmente. I due piloti si uniranno a Pato O’Ward, già annunciato come parte del team. La loro presenza si aggiunge a quella di altri piloti già confermati per il campionato. La stagione prenderà il via nel prossimo anno.

La notizia era nell’aria da tempo, ma finalmente abbiamo la conferma ufficiale: Scott Dixon e Felix Rosenqvist correranno con Arrow McLaren nella prossima stagione della NTT IndyCar Series accanto al confermatissimo Pato O’Ward. Il vincitore del GP di Mid-Ohio di settimana scorsa dovrà quindi condividere il box nel 2027 con il sei volte campione neozelandese ed il vincitore dell’ultima 500 Miglia di Indianapolis, rispettivamente provenienti da Chip Ganassi Racing e Meyer Shank Racing. La coppia rimpiazza Christian Lundaard e Nolan Siegel, attualmente in azione nella serie americana riservata alle monoposto con le Chevy #7 e #6. Menzione speciale soprattutto per il primo citato, virtualmente terzo in campionato dopo l’appuntamento di settimana scorsa a Lexington. 🔗 Leggi su Oasport.it

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