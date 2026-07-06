Industria alimentare | Sbalzi termici disagi tra forni e celle frigo

In un'azienda del distretto delle carni di Castelnuovo, operai segnalano problemi causati da sbalzi termici tra forni e celle frigorifere. La temperatura varia bruscamente, creando disagi tra i lavoratori. La Regione ha firmato un’ordinanza per fermare i cantieri e i campi nelle ore più calde, ma in fabbrica non esiste ancora una mappa del rischio specifica. La situazione riguarda sia le temperature elevate che i repentini cambi di temperatura.

Fermare i cantieri e i campi nelle ore più roventi si può: basta un’ordinanza, come quella firmata dalla Regione. Ma cosa succede quando il caldo entra in fabbrica, dove nessuna mappa del rischio arriva? Nel distretto delle carni di Castelnuovo il nemico non è solo la temperatura: sono gli sbalzi. Lo spiega Daniele Donnarumma, segretario Fai Cisl Emilia Centrale. L’ordinanza regionale vieta il lavoro all’aperto nelle ore più calde. E al chiuso? "È giusto che si intervenga prima di tutto su agricoltura ed edilizia, dove i lavoratori sono esposti al sole: lì è più facile scrivere regole valide per tutti. Ma esiste un tema che riguarda anche l’interno delle attività produttive e che viene sottovalutato, come se si trattasse di un’emergenza esclusiva di chi sta all’aperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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