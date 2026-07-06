Incredibile la Rai apre le porte ad Amadeus | non tutto è perduto c’è una possibilità ma deve fare come Baudo!

Notizia in breve

La Rai ha aperto le porte a un possibile ritorno di Amadeus, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Dopo la fine anticipata della sua esperienza su un canale del gruppo, si sono susseguite speculazioni su un suo rientro in tv. Tuttavia, le dichiarazioni dei dirigenti indicano che la situazione resta complessa e non definita, senza indicazioni precise sui tempi o sui modi di un eventuale ritorno.