Incredibile la Rai apre le porte ad Amadeus | non tutto è perduto c’è una possibilità ma deve fare come Baudo!

Da donnapop.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Rai ha aperto le porte a un possibile ritorno di Amadeus, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Dopo la fine anticipata della sua esperienza su un canale del gruppo, si sono susseguite speculazioni su un suo rientro in tv. Tuttavia, le dichiarazioni dei dirigenti indicano che la situazione resta complessa e non definita, senza indicazioni precise sui tempi o sui modi di un eventuale ritorno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il futuro televisivo di Amadeus continua a far discutere. Dopo la conclusione anticipata della sua esperienza sul Nove, in molti hanno ipotizzato un ritorno immediato in Rai, ma nelle ultime settimane le dichiarazioni dei vertici dell’azienda hanno raccontato uno scenario più articolato. Se da un lato non esiste un progetto già definito, dall’altro le porte di Viale Mazzini non sembrano essere definitivamente chiuse. Parallelamente, resta viva anche un’altra ipotesi che potrebbe riportare il conduttore stabilmente su Canale 5. Amadeus in Rai? La porta non è del tutto chiusa, ma a una condizione precisa. Dopo l’addio alla Rai, Amadeus aveva scelto di intraprendere una nuova avventura professionale firmando un contratto quadriennale con Warner Bros. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Segui gli aggiornamenti su Amadeus.

incredibile la rai apre le porte ad amadeus non tutto 232 perduto c8217232 una possibilit224 ma deve fare come baudo
© Donnapop.it - Incredibile, la Rai apre le porte ad Amadeus: non tutto è perduto, c’è una possibilità (ma deve fare come Baudo!)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: RAI CHIUDE LE PORTE AD AMADEUS: MEGLIO DE MARTINO, NON HA BISOGNO DI FORMAT

Amadeus verso l’addio anticipato a Discovery, ma le porte della Rai restano chiuseAmadeus sta pianificando di lasciare anticipatamente Discovery, mentre cerca di tornare in Rai con il supporto di Fiorello.

Argomenti più discussi: Rai, Rossi: Benigni e Sal Da Vinci. Sanremo incredibile con De Martino; Scimpanzè filma se stesso: l'incredibile videoselfie nello zoo dell'Oregon; Scimpanzè filma sé stesso: l'incredibile videoselfie nello zoo dell'Oregon; Sanremo 2027, nuovo annuncio della Rai sul Festival di Stefano De Martino: Incredibile e internazionale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web