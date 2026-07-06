Incredibile la Rai apre le porte ad Amadeus | non tutto è perduto c’è una possibilità ma deve fare come Baudo!
La Rai ha aperto le porte a un possibile ritorno di Amadeus, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Dopo la fine anticipata della sua esperienza su un canale del gruppo, si sono susseguite speculazioni su un suo rientro in tv. Tuttavia, le dichiarazioni dei dirigenti indicano che la situazione resta complessa e non definita, senza indicazioni precise sui tempi o sui modi di un eventuale ritorno.
Il futuro televisivo di Amadeus continua a far discutere. Dopo la conclusione anticipata della sua esperienza sul Nove, in molti hanno ipotizzato un ritorno immediato in Rai, ma nelle ultime settimane le dichiarazioni dei vertici dell’azienda hanno raccontato uno scenario più articolato. Se da un lato non esiste un progetto già definito, dall’altro le porte di Viale Mazzini non sembrano essere definitivamente chiuse. Parallelamente, resta viva anche un’altra ipotesi che potrebbe riportare il conduttore stabilmente su Canale 5. Amadeus in Rai? La porta non è del tutto chiusa, ma a una condizione precisa. Dopo l’addio alla Rai, Amadeus aveva scelto di intraprendere una nuova avventura professionale firmando un contratto quadriennale con Warner Bros. 🔗 Leggi su Donnapop.it
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Amadeus verso l’addio anticipato a Discovery, ma le porte della Rai restano chiuseAmadeus sta pianificando di lasciare anticipatamente Discovery, mentre cerca di tornare in Rai con il supporto di Fiorello.
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