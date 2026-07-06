Dopo la fine della partita tra Messico e Inghilterra, un centrocampista si è infortunato scivolando su un tabellone pubblicitario durante un'esultanza con i tifosi. L'incidente è avvenuto subito dopo il fischio finale, a causa di un eccesso di entusiasmo. Non sono state fornite informazioni sulle condizioni dell'atleta o sulla gravità dell'infortunio.

Infortunato per. eccesso di esultanza. Ha dell'incredibile quanto accaduto dopo il fischio finale di Messico-Inghilterra al centrocampista inglese del Brentford Jordan Henderson: nel rientrare verso il campo dopo i festeggiamenti per l'approdo ai quarti di finale sotto il settore occupato dai propri tifosi, l'inglese è inciampato in un tabellone pubblicitario e ha rimediato un infortunio al polso, che l'ha costretto ad uscire in barella e a essere trasportato in ospedale. Henderson, 36 anni, veterano della nazionale inglese e uomo di grande importanza più nello spogliatoio che in campo a questo Mondiale (ha giocato... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incredibile Henderson: scivola su un tabellone dopo la festa coi tifosi e si infortuna

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