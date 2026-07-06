Un uomo di 43 anni è stato ricoverato in ospedale in codice rosso dopo un incidente stradale avvenuto ieri a San Salvatore Telesino. L’impatto è stato violento e ancora in corso l’accertamento delle cause. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi. La vittima è stata trasportata in ambulanza e si trova sotto osservazione. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali altre persone coinvolte o sui danni alle vetture.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 43 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso a seguito di un incidente stradale verificatosi nella giornata di ieri a San Salvatore Telesino. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda condotta dal 43enne si è scontrata con una Volkswagen Golf, al cui volante si trovava un uomo di 46 anni. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’immediato intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente della Panda prima di trasferirlo d’urgenza in ospedale in codice rosso. Al momento non sono state rese note le sue condizioni né eventuali conseguenze riportate dall’altro automobilista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente stradale, l’impatto è violento: 43enne in codice rosso in ospedale

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Incidente stradale auto-moto a Cesana, carabiniere ricoverato in codizioni gravi a Treviso

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