Un incidente si è verificato questa mattina a Uboldo, lungo la statale 527 Bustese, coinvolgendo un motociclista di 18 anni e un'auto. Il giovane è rimasto gravemente ferito. La strada è stata chiusa al traffico, causando disagi alla circolazione che persistono ancora oggi. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni del motociclista. La dinamica precisa dell’incidente non è ancora stata chiarita.

Ad Uboldo, in provincia di Varese, un incidente stradale avvenuto lungo la statale 527 Bustese ha provocato il ferimento di un ragazzo di 18 anni e pesanti ripercussioni sulla viabilità che proseguono nella mattina odierna. Lo schianto si è verificato intorno alle 8.30, all'altezza del chilometro 24,3 della Statale. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati un'automobile e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, rimasto ferito nell'impatto. Soccorsi. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso decollato da Como. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell'incidente, il diciottenne è stato trasportato in ospedale in condizioni serie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente a Uboldo, grave motociclista 18enne finito contro un’auto

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Il video dell'incidente tra il taxi e la moto registrato dalla dashcam: il momento dell'impatto

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