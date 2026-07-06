Incidente a Uboldo grave motociclista 18enne finito contro un’auto

Da ilgiorno.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incidente si è verificato questa mattina a Uboldo, lungo la statale 527 Bustese, coinvolgendo un motociclista di 18 anni e un'auto. Il giovane è rimasto gravemente ferito. La strada è stata chiusa al traffico, causando disagi alla circolazione che persistono ancora oggi. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni del motociclista. La dinamica precisa dell’incidente non è ancora stata chiarita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ad Uboldo, in provincia di Varese, un incidente stradale avvenuto lungo la statale 527 Bustese ha provocato il ferimento di un ragazzo di 18 anni e pesanti ripercussioni sulla viabilità che proseguono nella mattina odierna.  Lo schianto si è verificato intorno alle 8.30, all'altezza del chilometro 24,3 della Statale. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati un'automobile e una motocicletta. Ad avere la peggio è stato il giovane motociclista, rimasto ferito nell'impatto. Soccorsi. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso decollato da Como. Dopo le prime cure prestate sul luogo dell'incidente, il diciottenne è stato trasportato in ospedale in condizioni serie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

incidente a uboldo grave motociclista 18enne finito contro un8217auto
© Ilgiorno.it - Incidente a Uboldo, grave motociclista 18enne finito contro un’auto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il video dell'incidente tra il taxi e la moto registrato dalla dashcam: il momento dell'impatto

Video Il video dell'incidente tra il taxi e la moto registrato dalla dashcam: il momento dell'impatto

Notizie e thread social correlati

Incidente moto contro auto, grave motociclista di 51 anniUn motociclista di 51 anni è stato investito da un’auto nel quartiere di Borgo Solestà, ad Ascoli Piceno, nel primo pomeriggio di oggi.

Urta un’auto, sbalzato di diversi metri: incidente, giovane motociclista è graveUn motociclista di 24 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sulla strada provinciale 30 delle Chianacce, nel comune di Cortona.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web