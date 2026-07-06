Federico Dimarco, difensore dell’Inter, avrebbe pianificato di regalare tre anelli con brillanti a un boss della 'ndrangheta e ai leader ultras dell’Inter. Tra i destinatari si trova anche un uomo coinvolto in un omicidio avvenuto a Cernusco sul Naviglio. La notizia è emersa nel corso di un’indagine sulle relazioni tra alcuni tifosi e ambienti criminali.

Federico Dimarco, difensore e centrocampista dell’Inter e della Nazionale, “ era pronto a regalare tre anelli con brillante ” all’ ndranghetista Antonio Bellocco e ai capi ultras dell’Inter, Andrea Beretta (killer dello stesso Bellocco il 4 settembre 2024 a Cernusco sul Naviglio) e Marco Ferdico. Lo ha raccontato quest’ultimo ai pubblici ministeri di Milano, Paolo Storari e Stefano Ammendola, il 30 maggio 2026 nel primo verbale in cui ha cominciato a collaborare con la Direzione distrettuale antimafia nell’ambito dell’inchiesta ‘Doppia Curva’ e sull’omicidio di Vittorio Boiocchi. Tre giorni prima, il 27 maggio, Ferdico era stato sentito... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Inchiesta ultras, Ferdico: “Dimarco era pronto a regalare gioielli all’ndranghetista Bellocco e ai capi della curva”

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Inchiesta ultras, Ferdico: Boiocchi aveva ragione, le mie scuse sarebbero ipocrite

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