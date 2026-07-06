Un incendio nel magazzino di Colledara ha causato danni stimati in milioni di euro. I vigili del fuoco sono al lavoro da due giorni per spegnere le fiamme, mentre Ruzzo Reti ha rafforzato la linea idrica per supportare gli interventi. Sul posto vengono effettuate operazioni di bonifica, controlli ambientali e verifiche strutturali. Sono impiegati anche robot per assistere nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona.

Teramo - Da due giorni i vigili del fuoco lavorano nel magazzino di Colledara. Ruzzo Reti potenzia l’acqua, mentre proseguono bonifica, controlli ambientali e verifiche strutturali accurate. Sono proseguite senza sosta per l’intera giornata le complesse operazioni necessarie a domare l’incendio divampato nello stabilimento dolciario Lazzaroni, nella zona industriale di Piane Mavone, a Colledara, in provincia di Teramo. Le fiamme hanno interessato il magazzino destinato ai prodotti confezionati, impegnando per due giorni uomini, mezzi pesanti e attrezzature specialistiche dei vigili del fuoco. Per sostenere il notevole consumo d’acqua richiesto dalle operazioni, Ruzzo Reti ha predisposto in emergenza una condotta provvisoria ad alta portata e pressione, collegata direttamente a un idrante stradale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Incendio Lazzaroni, robot e linea idrica contro le fiamme: danni milionari stimati

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AGGIORNAMENTO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCOINCENDIO LAZZARONI A COLLEDARA

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