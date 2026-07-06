Un incendio si è sviluppato in un edificio di via Salgari al Pilastro, intorno a mezzogiorno. Le fiamme hanno interessato cumuli di spazzatura all’interno di un palazzo, generando fumo nero che si è diffuso dalle finestre. Quattordici famiglie sono state evacuate per motivi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Bologna, 6 luglio 2026 - Il fumo nero e denso della spazzatura in fiamme ha cominciato a svicolare dalle finestre del palazzone di via Salgari al Pilastro, all'altezza del civico 71, intorno all'ora di pranzo. Alle 13.40 quando per l'appunto ad andare in fiamme – a causa si pensa del mozzicone di una sigaretta – è stata la spazzatura accumulata dagli inquilini delle case popolari in un cavedio comune, per poi propagarsi intaccando altra spazzatura depositata sul ballatoio al primo piano. L'allarme è scattato immediatamente con decine di residenti che si sono precipitati in strada – 14 le famiglie evacuate – mentre sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con sei mezzi, compresa autobotte e autoscala. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio al Pilastro, spazzatura in fiamme e fumo nero: evacuate 14 famiglie

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