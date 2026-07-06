La Toscana ha avviato la campagna antincendi boschivi 2026, introducendo un nuovo piano che si focalizza non solo sull'estinzione delle fiamme, ma anche sulla comprensione delle cause e sulla prevenzione. La strategia prevede un maggiore utilizzo di tecnologie e dati per anticipare gli incendi e intervenire prima che si sviluppino. Il piano si inserisce in un quadro di adattamento ai cambiamenti climatici e mira a rafforzare le capacità di risposta e prevenzione sul territorio regionale.

La Toscana inaugura la campagna antincendi boschivi 2026 con un netto cambio di prospettiva. Non si tratta più soltanto di spegnere le fiamme, ma di capirne l’origine e anticiparle. Questo è il principio alla base del documento Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici per la gestione del rischio incendi boschivi, presentato a Firenze, a Palazzo Strozzi Sacrati, dal presidente della Regione Eugenio Giani e dall’assessore all’agricoltura Leonardo Marras. Il testo, che guiderà il piano operativo per il triennio 2027-2029, punta a studiare le vulnerabilità del territorio per prevenire i roghi, superando la logica della sola gestione dell’emergenza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Incendi boschivi, al via la campagna 2026 in Toscana: un nuovo piano per adattarsi ai cambiamenti climatici

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SICILIA AL VIA LA CAMPAGNA DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER I VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

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