inaugurata la zona speciale di investimento finanziario di tamchy sul lago issyk kul in kirghizistan

Notizia in breve

È stata aperta ufficialmente la Zona Speciale di Investimento Finanziario di Tamchy, sul lago Issyk-Kul. La cerimonia ha visto la partecipazione del presidente del paese, che ha inaugurato la nuova area dedicata agli investimenti. La zona si trova sulle rive del lago alpino e rappresenta una nuova giurisdizione internazionale. La struttura è stata creata per attrarre investitori e sviluppare attività economiche nella regione.