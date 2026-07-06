Inaugurata la Zona Speciale di Investimento Finanziario di Tamchy sul lago Issyk-Kul in Kirghizistan
È stata aperta ufficialmente la Zona Speciale di Investimento Finanziario di Tamchy, sul lago Issyk-Kul. La cerimonia ha visto la partecipazione del presidente del paese, che ha inaugurato la nuova area dedicata agli investimenti. La zona si trova sulle rive del lago alpino e rappresenta una nuova giurisdizione internazionale. La struttura è stata creata per attrarre investitori e sviluppare attività economiche nella regione.
Issyk-Kul, Kyrgyzstan – il Presidente della Repubblica del Kirghizistan, Sadyr Japarov, ha inaugurato la Zona Speciale di Investimento Finanziario di Tamchy (SFIT), una nuova giurisdizione internazionale sulle rive del lago alpino Issyk-Kul. I primi residenti di Tamchy, entrati durante la cerimonia di inaugurazione, sono state aziende provenienti da Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, Svizzera e Kazakistan. Venti società da tutto il mondo sono attualmente in fase di insediamento presso la Tamchy SFIT. La cerimonia si è conclusa con il Presidente Japarov che ha attivato simbolicamente un interruttore a forma di geotag, inserendo così Tamchy SFIT, letteralmente, sulla mappa finanziaria globale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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