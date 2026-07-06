A Roma, in Piazza della Repubblica, è stata aperta la mostra “AEGYPTUS”. L’ambasciatore egiziano ha tagliato il nastro, presentando un’esposizione dedicata all’arte e al patrimonio archeologico delle oasi del deserto occidentale egiziano, risalente all’epoca romana. La mostra presenta reperti e oggetti provenienti dal territorio egiziano, con un focus particolare sulla storia di quel periodo e sulle testimonianze archeologiche recuperate nelle oasi.

Inaugurazione della Mostra “AEGYPTUS” a Roma. ROMA (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Egitto in Italia, Bassam Rady, ha inaugurato a Piazza della Repubblica la mostra “AEGYPTUS”, un evento di grande rilevanza dedicato al patrimonio archeologico dell’epoca romana presente nelle oasi del deserto occidentale egiziano. Questa mostra si concentra su luoghi storici quali Dakhla, Kharga, Siwa, Farafra e la Valle delle Mummie d’Oro. Una Collaborazione Culturale tra Italia ed Egitto. L’iniziativa è parte di una collaborazione culturale significativa tra il Ministero della Cultura italiano e l’Ambasciata d’Egitto in Italia, mirata a rafforzare le relazioni culturali e stimolare lo scambio di competenze e conoscenze tra i due Paesi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Inaugurata a Roma la mostra ‘AEGYPTUS’ dall’ambasciatore egiziano: un viaggio nell’arte antica.

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