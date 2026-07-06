In spiaggia con Guerlain e i suoi must have al Bagno Alpemare di Forte dei Marmi

Da amica.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Bagno Alpemare di Forte dei Marmi, il beach club gestito dalla famiglia Bocelli, torna l’area dedicata a Guerlain, una delle maison di bellezza più note. Per il secondo anno consecutivo, lo spazio ospita i prodotti must have del marchio, offrendo ai clienti un’area dedicata alla cura e al benessere. La presenza di Guerlain si inserisce nell’offerta di servizi di relax e bellezza del club, che si trova sulla spiaggia della località toscana.

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Chi si rivede all’ Alpemare beach club di Forte dei Marmi. L’oasi di bellezza e relax creata dalla famiglia Bocelli in Versilia, affida, per il secondo anno, uno spazio a una delle Maison beauty più iconiche di sempre. Guerlain Plage è un’area speciale che è già pronta per accogliere gli ospiti che vogliono essere protagonisti di un tour immersivo nei segreti e nelle creazioni della casa di fragranze fondata da Jean-Paul Guerlain. Esperienze uniche vi aspettano a pochi passi dalla riva: partendo dall’esplorazione della collezione di Haute Parfumerie di L’Art & La Matière. In spiaggia con Guerlain all’Alpemare Beach Club di Forte dei Marmi. Lo spazio Guerlain Plage è stato creato in sintonia con i codici della Maison e del pluripremiato Alpemare beach club. 🔗 Leggi su Amica.it

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