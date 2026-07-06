In Norvegia anche l' esercito rema a ritmo vichingo

In Norvegia, l'esercito ha annunciato di partecipare a un'attività di rievocazione storica, remando come i vichinghi, in occasione della qualificazione della nazionale ai quarti di finale. La squadra di calcio ha eliminato il Brasile, suscitando grande entusiasmo nel paese. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali, senza ulteriori commenti o interpretazioni.

Non c'è norvegese che non stia festeggiando l'eliminazione del Brasile e la qualificazione ai quarti di Haaland e compagni. Persino l'esercito rema!. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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