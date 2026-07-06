Un piano anti-code a scartamento ridotto è stato attivato ieri pomeriggio sulla Statale 36, in risposta al controesodo da bollino nero e ai disagi del fine settimana precedente. La misura, adottata sulla Valassina, mirava a ridurre le code, ma ha prodotto risultati parziali. La circolazione sulla strada è rimasta congestionata, seppur meno rispetto ai giorni precedenti. Non sono stati segnalati incidenti o interruzioni significative durante l’applicazione del piano.

COLICO (Lecco) Un piano anti-code a scartamento ridotto, come la Statale 36. Il piano scattato ieri pomeriggio sulla Valassina per fronteggiare il controesodo da bollino nero, dopo il disastro del precedente week end, ha funzionato solo a metà. Per agevolare il ritorno verso casa dalle montagne della Valtellina e dalle spiagge sul lago di Como di migliaia di automobilisti tra turisti e villeggianti, era previsto che dal primo pomeriggio alle 14 in poi a Colico venissero riaperte entrambe le corsie della carreggiata sud, verso Lecco, nonostante i lavori in corso nella galleria Monte Piazzo. Eppure fin quasi a metà pomeriggio è rimasta percorribile solo una corsia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In fila sulla Statale 36. Il piano anti-code a scartamento ridotto

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