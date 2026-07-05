Oggi sulla Statale 36 si sono formate lunghe code, nonostante il piano anti-code fosse in vigore. Gli automobilisti in partenza in anticipo si sono ritrovati imbottigliati nel traffico, soprattutto tra le zone di montagna e i punti di accesso alla pianura. Le misure di gestione del traffico non hanno evitato le congestioni e le file si sono protratte per diverse ore. Nessuna modifica significativa alle condizioni di circolazione rispetto ai giorni precedenti.

Colico (Lecco), 5 luglio 2026 – Il piano anti-code sulla Statale 36 ha funzionato solo a metà. Quest'oggi è scattato il piano anti-code per fronteggiare il controesodo di migliaia di automobilisti dalle montagne della Valtellina e dai lidi del lago di Como verso la Brianza e Milano. Il piano prevedeva la riapertura a Colico di entrambe le corsia di marcia in carreggiata sud a scendere nonostante i lavori in corso in una galleria, la Monte Piazzo, tra Colico e Dorio. La seconda corsia è stata però riaperta solo a metà pomeriggio, invece che alle 14, con due ore di ritardo. Quanti hanno scelto la partenza intelligente in anticipo per evitare il traffico da rientro sono rimasti così imbottigliati per la strettoia che non è stata rimossa come previsto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Statale 36, il piano anti-traffico funziona solo a metà: gli automobilisti (partiti in anticipo) si ritrovano in coda

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