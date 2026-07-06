Immissioni in ruolo docenti 2026 ecco consistenza graduatorie Aggiornato con nuovo file Abruzzo

Le graduatorie rimaste attive per le assunzioni di docenti nel 2026 contano un numero specifico di posti disponibili. È stato aggiornato un nuovo file con i dati relativi anche alla regione Abruzzo. Le procedure di immissione in ruolo devono ancora considerare queste graduatorie, che rappresentano le liste di candidati ancora in attesa di assunzione. Le cifre precise sono state rese pubbliche e sono ora accessibili per le varie regioni.

Procedure di assunzione in ruolo docenti per l’a.s. 202627. Importante conoscere la consistenza numerica delle graduatorie ancora esistenti dei concorsi. Sicilia – candidati ancora presenti nelle graduatorie dei concorsi – parziale rettifica 14 aprile 2026 – prospetto vincitori e idonei – N.B. Se il docente vincitore da concorso PNRR rinuncia al ruolo, il posto viene coperto da un idoneo che conquista il diritto all’assunzione senza limiti temporali e l’elenco del 30% viene reintegrato con la possibilità di assunzione sempre entro il triennio (per tante classi di concorso il primo anno è già stato il 202526). Vuoi un aiuto rapido? Vuoi confrontarti con i colleghi sulle problematiche del momento? Gli insegnanti italiani lavorano poco, hanno tanto tempo libero, sono immobili e refrattari al cambiamento: tutte bufale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Elenchi regionali ruolo docenti 2026 chi può inserirsi domanda dal 6 al 25 maggio

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