Immagini dal Sannio | rame ferro e artigianato molisano

Da fremondoweb.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel Sannio sono state ritrovate immagini che mostrano oggetti realizzati con rame e ferro, testimonianza di un artigianato ancora attivo nella regione. Le botteghe locali continuano a praticare tecniche tradizionali, mantenendo vive le lavorazioni manuali. La presenza di questi materiali e delle creazioni artigianali rappresenta un tratto distintivo dell’identità locale, con produzioni che si tramandano nel tempo. Le immagini evidenziano l’importanza di preservare queste pratiche artigianali nel territorio.

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Artigianato e manualità: ecco alcune caratteristiche che fanno del Molise una regione originale e autentica. Le botteghe di chi lavora ancora con le mani sopravvivono alla modernità e sono concentrate maggiormente nei paesi di montagna che, proprio grazie all’isolamento dal traffico e dai grandi centri commerciali, sono sempre stati autosufficienti. L’artigianato tipico molisano oggi sopravvive nei settori della ceramica, della terracotta, del ferro battuto o lavorato, dell’acciaio traforato, della tessitura, dei merletti a tombolo, del rame, degli strumenti musicali. RAME – La lavorazione dei metalli nel Molise è un’arte antica e legata alla memoria storica e alle esigenze quotidiane della civiltà contadina. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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