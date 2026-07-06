Il Vietnam sta provando a limitare il fenomeno dell’abbigliamento contraffatto

Da ilpost.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo vietnamita sta rafforzando le azioni contro il mercato di abbigliamento contraffatto, con operazioni più frequenti e controlli più severi negli ultimi mesi. Le autorità hanno sequestrato numerosi capi e accessori falsificati, e sono state avviate indagini su venditori e distributori coinvolti nella vendita di prodotti di lusso falsificati. La repressione mira a ridurre il fenomeno e a tutelare i marchi originali.

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Negli ultimi mesi il governo vietnamita ha intensificato la sua repressione al mercato della contraffazione e della vendita dei prodotti di lusso falsi, un settore che vale miliardi di dollari e che prospera da decenni nel paese, favorito dalla vicinanza con la Cina e dalla presenza di numerosi stabilimenti che producono per conto di marchi internazionali di moda. È un’iniziativa a cui il governo sta cercando di dare visibilità, perché serve a rassicurare gli Stati Uniti ed evitare ritorsioni commerciali. Sempre a maggio nella famosa Piazza Saigon della capitale Ho Chi Minh e nel grande mercato centrale di Ben Thanh le autorità hanno sequestrato merci contraffatte e inflitto multe per un totale per l’equivalente di circa 17mila euro. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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