Il video della demolizione del viadotto San Lorenzo | il boato e il crollo controllato con 89 kg di esplosivo
Il viadotto San Lorenzo sulla E78 tra Grosseto e Siena è stato demolito con un'esplosione controllata usando 89 chilogrammi di esplosivo. L'operazione rientra nei lavori di ampliamento della strada statale 223, nel lotto 4 del progetto di raddoppio a quattro corsie. Il crollo è stato filmato e ha prodotto un forte boato. La demolizione fa parte di un intervento di rinnovamento della viabilità lungo la tratta.
Demolito il viadotto Â«San LorenzoÂ» sulla E78 Grosseto-Siena, nell'ambito del lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 Â«di PaganicoÂ» Demolito il viadotto Â«San LorenzoÂ» sulla E78 Grosseto-Siena, nell'ambito del lotto 4 dei lavori di raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 Â«di PaganicoÂ». Lo rende noto Anas. L'operazione, si spiega in una nota, Ã¨ avvenuta mediante una tecnica di brillamento controllato, che ha previsto l'impiego di 89 kg di esplosivo. Il viadotto, lungo 167 metri, sarÃ ricostruito nell'ambito dei lavori di ammodernamento della vecchia carreggiata e, nella configurazione definitiva, costituirÃ la carreggiata in direzione Grosseto. 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it
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