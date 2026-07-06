Il video della demolizione del viadotto San Lorenzo | il boato e il crollo controllato con 89 kg di esplosivo

Notizia in breve

Il viadotto San Lorenzo sulla E78 tra Grosseto e Siena è stato demolito con un'esplosione controllata usando 89 chilogrammi di esplosivo. L'operazione rientra nei lavori di ampliamento della strada statale 223, nel lotto 4 del progetto di raddoppio a quattro corsie. Il crollo è stato filmato e ha prodotto un forte boato. La demolizione fa parte di un intervento di rinnovamento della viabilità lungo la tratta.