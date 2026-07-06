Il vento tradisce l’italiano Milano è ancora argentina

Notizia in breve

Un tifoso italiano ha trascorso oltre tre ore e quindici minuti sotto il sole di Milano, sperando in una vittoria che poi è sfuggita all'ultimo momento. Durante la partita, un colpo di vento ha causato problemi, interrompendo le azioni e contribuendo alla sconfitta. La partita si è conclusa senza la conquista del titolo desiderato, lasciando i presenti delusi e stanchi.