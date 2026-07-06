Il vento tradisce l’italiano Milano è ancora argentina
Un tifoso italiano ha trascorso oltre tre ore e quindici minuti sotto il sole di Milano, sperando in una vittoria che poi è sfuggita all'ultimo momento. Durante la partita, un colpo di vento ha causato problemi, interrompendo le azioni e contribuendo alla sconfitta. La partita si è conclusa senza la conquista del titolo desiderato, lasciando i presenti delusi e stanchi.
Oltre 3h15’ di sofferenza inutile sotto il sole cocente di Milano per un titolo sfuggito a causa di un colpo di vento. Si potrebbe riassumere in questo modo la sconfitta di Marco Cecchinato contro Facundo Diaz Acosta nella finale dell’ Aspria Tennis Cup-Trofeo BCS, l’Atp 75 challenger maschile che ha chiuso la 20sima edizione sulla terra battuta dell’Harbour Club di Milano. Il 33enne siciliano, sul punteggio di 5 punti pari del terzo e decisivo tie break del terzo set, stava servendo una seconda palla di servizio quando una malefica ventata gli ha spostato la direzione della palla durante il lancio, con conseguente colpo spedito oltre le reti di recinzioni e la racchetta finita lunga e distesa per terra, scivolata via di mano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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