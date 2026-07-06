A 15 anni, il giovane giocatore valdarnese si prepara a trasferirsi in Piemonte per la prossima stagione di basket. Dopo aver trascorso un anno con la Virtus-Mens Sana Siena, dove ha avuto un ruolo da protagonista, si appresta a compiere un passo importante nella sua carriera. La sua giovane età non ha impedito di attirare l’attenzione come uno dei talenti più promettenti nel panorama italiano.

A soli 15 anni è già considerato uno dei prospetti più promettenti della pallacanestro italiana. Dopo una stagione da protagonista con la Virtus-Mens Sana Siena, culminata con il titolo regionale Under 15 Eccellenza, la partecipazione alle finali nazionali e la convocazione tra i migliori 40 talenti italiani della classe 2011, per il valdarnese Francesco Gostinelli è arrivato il momento del grande salto. Nella prossima stagione il giovane cestista vestirà la maglia del Derthona Basket di Tortona una delle società più ambiziose e in crescita del panorama cestistico nazionale. Nato a Montevarchi il 6 febbraio 2011, residente a Cicogna, nel comune di Terranuova Bracciolini, Gostinelli ha iniziato il suo percorso sportivo nel settore giovanile del Terranuova Basket. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Siena.

© Lanazione.it - Il valdarnese giocherà la prossima stagione in Piemonte dopo un anno di successi alla Virtus-Mens Sana Siena. Gostinelli a 15 anni nell’olimpo del basket italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Basket, la Mens Sana Siena va ko in gara-3. Lucca promossa in B nazionale, ma ora i biancoverdi hanno un’altra chanceIn gara-3 della finale playoff di serie B interregionale, la squadra di Siena è stata battuta 80-58 dal Basket Club Lucca.

Baskérs show: ai playoff da neopromossi. Ora Lucca o la nobile Mens Sana SienaI Baskérs Forlimpopoli hanno concluso la stagione regolare al ottavo posto in classifica, grazie a una vittoria per 66-51 contro la Svethia Recanati.

Argomenti più discussi: Il valdarnese giocherà la prossima stagione in Piemonte dopo un anno di successi alla Virtus-Mens Sana Siena. Gostinelli a 15 anni nell’olimpo del basket italiano; Il prospetto aretino Francesco Gostinelli si sposta in Piemonte: giocherà al Derthona Basket.

Il valdarnese giocherà la prossima stagione in Piemonte dopo un anno di successi alla Virtus-Mens Sana Siena. Gostinelli a 15 anni nell’olimpo del basket italianoA soli 15 anni è già considerato uno dei prospetti più promettenti della pallacanestro italiana. Dopo una stagione da ... lanazione.it

Il campionato che verrà. Torna la sfida alla Virtus RomaTorneranno a sfidarsi Mens Sana e Virtus Roma, dopo anni di battaglie sportive in A1 e più di recente anche in A2 fino al 2019. La formazione capitolina, guidata da coach Matteo Mecacci, ha infatti pe ... sport.quotidiano.net