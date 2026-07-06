Il valdarnese giocherà la prossima stagione in Piemonte dopo un anno di successi alla Virtus-Mens Sana Siena Gostinelli a 15 anni nell’olimpo del basket italiano

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 15 anni, il giovane giocatore valdarnese si prepara a trasferirsi in Piemonte per la prossima stagione di basket. Dopo aver trascorso un anno con la Virtus-Mens Sana Siena, dove ha avuto un ruolo da protagonista, si appresta a compiere un passo importante nella sua carriera. La sua giovane età non ha impedito di attirare l’attenzione come uno dei talenti più promettenti nel panorama italiano.

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A soli 15 anni è già considerato uno dei prospetti più promettenti della pallacanestro italiana. Dopo una stagione da protagonista con la Virtus-Mens Sana Siena, culminata con il titolo regionale Under 15 Eccellenza, la partecipazione alle finali nazionali e la convocazione tra i migliori 40 talenti italiani della classe 2011, per il valdarnese Francesco Gostinelli è arrivato il momento del grande salto. Nella prossima stagione il giovane cestista vestirà la maglia del Derthona Basket di Tortona una delle società più ambiziose e in crescita del panorama cestistico nazionale. Nato a Montevarchi il 6 febbraio 2011, residente a Cicogna, nel comune di Terranuova Bracciolini, Gostinelli ha iniziato il suo percorso sportivo nel settore giovanile del Terranuova Basket. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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