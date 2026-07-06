L’uomo accusato di aver accoltellato un passante a San Siro non è residente a Milano, ma proviene da Conegliano. Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di una persona in fuga da casa che si trovava in zona prima dell’aggressione. Il sindaco ha commentato la vicenda, segnalando un disagio diffuso tra chi vive in città. La polizia sta indagando sui motivi dell’atto e sulle condizioni dell’aggressore. La vittima è stata trasportata in ospedale con ferite non gravi.

"Questo non era un milanese, ma uno di Conegliano che scappa di casa, se ne sta in giro, poi decide di venire a Milano a compiere un atto del genere". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine della conferenza stampa al Teatro alla Scala sulle iniziative culturali collegate al Gran Premio d'Italia 2026 di Formula 1, rispondendo a chi gli chiedeva se, a suo avviso, Milano sia una città pericolosa dopo l'accoltellamento davanti a un bar di via Capacelatro, in zona San Siro, dove il 22enne Lamin Saidilly, italiano di origine africana, ha rifilato una ventina di coltellate senza motivo a un 55enne milanese che stava chiacchierando col padre, prima di essere bloccato da altri clienti e arrestato dalla polizia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sindaco Sala: “L’accoltellatore di San Siro non è milanese, c’è un disagio straordinario in giro”

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