A Palazzo Chigi, si è deciso di non rispondere al post di Donald Trump, che aveva rivolto un nuovo attacco. Il governo ha scelto di mantenere il silenzio e non commentare le provocazioni dell’ex presidente. Per ora, nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, lasciando il tema senza ulteriori sviluppi pubblici. La decisione di non intervenire è stata comunicata attraverso fonti ufficiali.

La linea della reazione è il silenzio. A Palazzo Chigi per ora si sceglie di non rispondere al post con cui Donald Trump ha sferrato l’ennesimo attacco. Ma sarà difficile non leggere alla luce di questo ogni gesto e parola, quando il presidente Usa e Giorgia Meloni nelle prossime ore si incroceranno alla cena dei leader Nato, e poi mercoledì mattina nella sala del summit ad Ankara. La premier, assicurano i suoi, alla vigilia si è focalizzata sulla preparazione della due giorni in Turchia, con riunioni di governo sui dossier aperti, in cui, assicurano, non ha mai fatto riferimento al tycoon. Sarà impossibile non parlarne nella consueta conferenza stampa di fine summit. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Il silenzio gelido di Meloni: non rispondere alle provocazioni di Trump

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