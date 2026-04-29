Il re britannico ha commentato con una battuta le dichiarazioni recenti dell’ex presidente degli Stati Uniti sulla storia europea. La risposta è arrivata a pochi giorni da un dibattito pubblico in cui l’ex presidente aveva espresso le sue opinioni. La comunicazione ufficiale non ha contenuto ulteriori commenti o approfondimenti, e il monarca si è limitato a una battuta rivolta al presidente, senza altri interventi pubblici.

Naviga il sito di iodonna.it con pubblicità profilata e senza abbonarti Durante la cena di Stato alla Casa Bianca, il sovrano britannico ha risposto con ironia alle dichiarazioni del Presidente americano, il quale sostiene che senso l'intervento americano l'Europa oggi parlerebbe tedesco Washington, 29 apr. (askanews) – Re Carlo III si è rivolto con una battuta al presidente americano Donald Trump durante la cena di Stato alla Casa Bianca, facendo riferimento alle sue recenti dichiarazioni sulla storia europea e americana, ricordando che senza gli inglesi gli americani parlerebbero francese. «Lei ha recentemente affermato, signor Presidente, che senza gli Stati Uniti i paesi europei parlerebbero tedesco.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il sovrano inglese ha deciso di rispondere a modo suo alle recenti uscite di Donald Trump sulla storia europea

Aumentano i dubbi sulle capacità mentali di Donald Trump

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