Il 5 luglio 2026, durante la trasmissione di Rete 4, la giornalista ha lasciato anticipatamente il programma “4 di Sera Weekend” insieme a Roberto Poletti. In diretta, ha annunciato una pausa per motivi familiari e si è congedata con un saluto emozionato. La conduttrice ha ringraziato il pubblico e il team, senza specificare ulteriori dettagli sulla durata dell’assenza.

F rancesca Barra lascia in anticipo la conduzione di 4 di Sera Weekend: la giornalista si è congedata domenica 5 luglio 2026 dal programma di Rete 4 che conduce insieme a Roberto Poletti, annunciando in diretta una pausa dovuta a motivi familiari. Visibilmente commossa, la giornalista ha spiegato al pubblico che ha bisogno di fermarsi per stare accanto ai suoi cari in un momento personale molto delicato. Claudio Santamaria e Francesca Barra sposi per la seconda volta. guarda le foto Le parole di Francesca Barra in diretta a 4 di Sera Weekend. Con gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione, Francesca Barra, 47 anni, ha preso la parola nel finale della puntata: « Sto attraversando un periodo difficile, la mia famiglia ha bisogno di me. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il saluto commosso della giornalista durante la trasmissione di Rete 4

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