Naomi Osaka ha partecipato a Wimbledon dopo un lungo periodo di assenza, segnato da un crollo emotivo e problemi di salute mentale. Durante il torneo, ha affrontato il primo turno e ha dichiarato di aver sentito di essere tornata a giocare con più sicurezza. La giocatrice ha espresso il desiderio di continuare a competere a Wimbledon e di migliorare le proprie prestazioni, senza ulteriori dettagli su eventuali infortuni o motivazioni specifiche.

Forse Naomi Osaka aveva già capito fin dall’inizio che questo per lei sarebbe stato un Wimbledon diverso. Quell’entrata in campo al debutto dei Championships con uno splendido kimono interamente bianco era non solo un omaggio al torneo, ma anche a O-Ren Ishii, guerriera di Kill Bill interpretata da Lucy Liu, che proprio con in kimono bianco sfida Beatrix KiddoUma Thurman. Quell’abito, dunque, non era solo moda e fashion, ma un messaggio chiaro per tutte: eccomi qui, sono pronta a combattere. La vittoria di Osaka ieri negli ottavi di finale contro la numero uno del mondo Aryna Sabalenka sorprende fino a un certo punto. Certo,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il ritorno di Naomi Osaka: dal crollo alla rinascita, la guerriera col kimono ora sogna a Wimbledon

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