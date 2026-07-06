Il suo buen retiro è a Pozzo della Chiana. Lontano mille miglia dalla sua Mosca, la città dove è nato quasi 90 anni fa, ma non dal cuore. Perché Andrej Konchalovskij nella nostra terra ha trovato la casa e lo spirito che gli piace. Ma se lo chiami apre la porta. Lo ha fatto al sindaco di Foiano Jacopo Franci: di Foiano e della sua Pozzo. Una visita di cortesia, simile a quella che gli fece il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, ma allora in un camper. Il maestro russo stava dirigendo "Il peccato", il film su Michelangelo che per un paio di giorni spostò il set in piazza Grande. E ci sarà anche quel film dalle radici aretine nella serie che il regista e Franci stanno studiando. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il regista della porta accanto. Konchalovskij lancia i suoi film

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