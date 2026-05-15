Tra una guerra e l' altra il mostro della porta accanto ci rassicura | Stefano Nazzi spiega l' ossessione per i delitti
Stefano Nazzi, noto giornalista specializzato in cronaca nera, è autore di un popolare podcast intitolato “Indagini” che ha riscosso grande successo tra gli ascoltatori, raggiungendo cifre significative in termini di audience. Il suo lavoro si concentra sull'analisi di casi criminali e sui motivi che spingono le persone a commettere delitti, argomento al centro di numerosi episodi del suo programma. Oltre alla radio, ha portato il suo format anche in teatro, organizzando un tour nelle principali città italiane.
Stefano Nazzi è uno dei più conosciuti giornalisti di 'crime' italiano. Da anni ha dato vita a un podcast seguitissimo, “Indagini”, che a ogni puntata totalizza centinaia di migliaia di ascoltatori e che ha portato anche nei più importanti teatri della Penisola in un tour che mette a segno un. 🔗 Leggi su Today.it
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