Tra una guerra e l' altra il mostro della porta accanto ci rassicura | Stefano Nazzi spiega l' ossessione per i delitti

Stefano Nazzi, noto giornalista specializzato in cronaca nera, è autore di un popolare podcast intitolato “Indagini” che ha riscosso grande successo tra gli ascoltatori, raggiungendo cifre significative in termini di audience. Il suo lavoro si concentra sull'analisi di casi criminali e sui motivi che spingono le persone a commettere delitti, argomento al centro di numerosi episodi del suo programma. Oltre alla radio, ha portato il suo format anche in teatro, organizzando un tour nelle principali città italiane.

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