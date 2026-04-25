In un episodio avvenuto a Castiraga Vidardo, un calciatore ha colpito con un pugno un avversario, causandogli una frattura alla mandibola. Nonostante la gravità dell’azione, il giocatore è stato squalificato solo per cinque giornate. La decisione delle autorità sportive ha suscitato sorpresa tra gli osservatori, considerando il gesto violento. Nessuna misura più severa è stata adottata in questa occasione.

Castiraga Vidardo, 25 aprile 2026 – Nessuna sanzione “esemplare“, come forse ci si aspetta in simili circostanze. Nessuna mano pesante del giudice sportivo. E poco importa se un calciatore minorenne è finito in ospedale con la doppia frattura della mandibola. Cinque giornate di squalifica (appena) per un giocatore della Vidardese che nello scorso weekend, durante il match con il Sangiuliano CVS, valido per il Girone F del campionato Allievi Regionali U17, si è scagliato contro un avversario colpendolo con violenza e scatenando una rissa. La follia. Tutto è accaduto al 25’ della ripresa dopo un normale fallo di gioco: la situazione è degenerata in pochi istanti, con il calciatore della squadra di casa che si si è alzato dalla panchina per poi correre verso il campo e rifilare un violento pugno al volto dell’avversario.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pugno duro, sanzione morbida: spacca la mandibola a un avversario e si becca solo 5 giornate

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